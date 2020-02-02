Philips представила офисный универсальный монитор 243B9

Компания Philips выпустила свой новый монитор 243B9 с целью повышения производительности и упрощения подключения на рабочем месте. Это экран размером 23,8 дюйма с технологической панелью IPS с разрешением 1920 x 1080. Он оснащен разъемом USB типа C для подключения по одному кабелю.

Philips 243B9 оснащен SmartErgoBase, подставкой, которая обеспечивает регулировку по высоте до 150 мм, функции наклона и поворота, а также поворот на 90 °, чтобы предоставить пользователям наилучшее положение.

В дополнение к комфорту, производительности и гибкости, Philips 243B9 также является энергосберегающим - он потребляет всего 12,8 Вт в режиме Eco и соответствует ряду экологических стандартов и сертификатов, включая EnergyStar 7.0, TCO Edge и RoHS.

Встроенный датчик мощности автоматически обнаруживает присутствие пользователя и соответствующим образом регулирует яркость монитора для увеличения срока службы и экономии энергии до 80%. Монитор имеет корпус без ПВХ / BFR, в котором используется 85% переработанного пластика. Кроме того, монитор не содержит ртути и свинца, а его упаковка на 100% пригодна для повторного использования.

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Специфика экрана включает панель IPS с временем отклика G2G 4 мс, контрастностью 1000: 1, яркостью 250 кд / м2, углами обзора 178/178, глубиной цвета 16,7 м и стандартной гаммой sRGB (охват 104%). Соединения VGA, DisplayPort, HDMI 1.4 и USB типа C предоставляются вместе с 4-портовым концентратором USB 3.2, аудиовходом и выходом на наушники.Монитор Philips 243B9 поступит в продажу в 2020 года по цене 199 фунтов.