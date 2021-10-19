Philips представляет беспроводные наушники для осенней погоды

Компания Philips представила новую линейку беспроводных влагостойких TWS наушников. Всего в эту линейку входит семь моделей в разных цветовых решениях: от наушников для тренировок в зале до устройств, которые не боятся проливного дождя и идеально подходят для активного отдыха.

Philips TAT1215: сверхлёгкие наушники с высокой автономностью

Благодаря защите от влаги по стандарту IPX4 эта модель не боится пота и прямых брызг, а ёмкий аккумулятор позволяет ей работать больше двух суток в режиме ожидания или шесть часов воспроизводить музыку. При этом неодимовые 6-миллиметровые излучатели помогут по-новому взглянуть на любимые треки, обеспечивая чистый звук и энергичные басы.

Philips TAT2206: компактное решение в четырёх цветах

По своим характеристикам наушники TAT2206 близки к предыдущей модели, но в них яркое звучание и высокую автономность удалось вложить в ещё более компактный и лёгкий корпус: вес комплекта — всего 37 граммов, а габариты футляра-зарядки таковы, что он поместится даже в «монетный» карман джинсов. К тому же эти наушники могут стать ярким акцентом любого образа: кроме классического чёрного они выпускаются в белом, розовом и салатовом цветах.

Philips TAT2236: больше звука в меньшем объёме

Тем, кто считает TAT2206 и TAT1215 недостаточно компактными наушниками, стоит обратить внимание на TAT2236. Несмотря на сниженный вес, всего 36 граммов, и уменьшенные габариты футляра, эта модель оснащена 12-миллиметровыми излучателями для ещё более богатого и насыщенного звучания. Вместе с тем наушники Philips TAT2236 не уступают первым двум моделям по возможностям автономной работы и так же быстро заряжаются: на полную зарядку уходит не более полутора часов.

Philips TAT3216: влагостойкость IPX5 и улучшенная автономность

Вакуумные наушники-вкладыши TAT3216 отличаются повышенной защитой от влаги: они продолжают работать даже под сильным дождём. Брызги и пот во время тренировки им тем более не повредят. За отличное звучание отвечают излучатели диаметром 6 мм на неодимовых магнитах, а сменные амбушюры помогают обеспечить пассивное шумоподавление. Сами наушники обеспечивают те же шесть часов воспроизведения, но более ёмкий аккумулятор футляра увеличивает общее время автономной работы до 24 часов.

Philips TAT5505: повышенная влагозащита и активное шумоподавление

Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX5 и устойчивы к попаданию не просто пота и капель, но и прямой струи воды. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь. Еще одно ключевое преимущество этой модели - активное шумоподавление, которое убирает фоновый шум. А для того, чтобы приостановить воспроизведение, достаточно просто вынуть наушник из уха.

Philips A7306: наушники для экстремального спорта

Беспроводные A7306 — больше чем просто компактные наушники с качественным звуком. Это еще и повышенная влагостойкость — слушать музыку и отвечать на звонки можно даже под душем или проливным дождем. Специально для спортсменов разработчики добавили в эту модель встроенный пульсометр, который помогает тренироваться в оптимальном ритме. Наушники поставляются с двумя комплектами съёмных креплений-крючков и несколькими амбушюрами, что позволяет подобрать максимально удобную посадку с надёжной фиксацией.

Накладные наушники Philips TAA4216: больше автономности и быстрая зарядка

Чистый и мощный звук, компактность, небольшой вес и 35 часов работы без подзарядки футляра делают TAA4216 флагманом линейки полностью беспроводных влагозащищённых наушников. Относительно большой размер модели, если сравнивать её с наушниками-вкладышами, компенсируется съёмными амбушюрами из материала с эффектом памяти и возможностью простой очистки, складной конструкцией и управлением всего одной кнопкой.