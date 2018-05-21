Philips выпускает бюджетные Full HD мониторы

Philips, объявляет о выпуске нового 21,5-дюймового Full HDмонитора с богатым набором функций. Включая ряд передовых технологий и опций, новый Philips 221B8LJEB обеспечивает яркие цвета и четкие детали, чтобы повысить производительность пользователей в течение всего рабочего дня.
И когда требуется большая область просмотра и мало время задержки, новый монитор Philips 243S5LJMB сочетает в себе эффективный 23,6-дюймовый Full HD дисплей и время отклика 1 мс с технологией SmartResponse.
И когда требуется большая область просмотра и мало время задержки, новый монитор Philips 243S5LJMB сочетает в себе эффективный 23,6-дюймовый Full HD дисплей и время отклика 1 мс с технологией SmartResponse.
Технические характеристики: Philips 221B8LJEB
|Матрица
|TFT-LCD (TN)
|Технология подсветки
|W-LED
|Размер панели
|21,5 дюйма / 54,6 см
|Эффективная область просмотра
|476,64 (H) x 268,11 (V)
|Оптимальное разрешение
|1920 x 1080 при 60 Гц
|Уголы обзора
|170 ° (H) / 160 ° (V), @ C / R> 10
|Яркость
|250 кд / м²
|Контрастность
|1000: 1
|Цветопередача
|16,7 миллионов цветов
|Цветовая гамма
|NTSC 72% (CIE1931)
|Способ подключения
|VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
|Дополнительное
|Аудио (вход / выход): аудиовход ПК, выход для наушников
Технические характеристики: Philips 243S5LJMB
|Матрица
|TFT-LCD
|Технология подсветки
|W-LED
|Размер панели
|23,6 дюйма / 59,9 см
|Эффективная область просмотра
|521,28 (H) х 293,22 (В)
|Оптимальное разрешение
|1920 x 1080 при 60 Гц
|Время отклика
|1 мс (SmartResponse)
|Уголы обзора
|170 ° (H) / 160 ° (V), @ C / R> 10
|Яркость
|250 кд / м²
|Контрастность
|1000: 1
|Цветопередача
|16,7 миллионов цветов
|Способ подключения
|DVI-D, VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
|Дополнительное
|USB: USB 2.0 x 4