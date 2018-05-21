Philips выпускает бюджетные Full HD мониторы

Технические характеристики: Philips 221B8LJEB

Матрица TFT-LCD (TN) Технология подсветки W-LED Размер панели 21,5 дюйма / 54,6 см Эффективная область просмотра 476,64 (H) x 268,11 (V) Оптимальное разрешение 1920 x 1080 при 60 Гц Уголы обзора 170 ° (H) / 160 ° (V), @ C / R> 10 Яркость 250 кд / м² Контрастность 1000: 1 Цветопередача 16,7 миллионов цветов Цветовая гамма NTSC 72% (CIE1931) Способ подключения VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 Дополнительное Аудио (вход / выход): аудиовход ПК, выход для наушников

Philips, объявляет о выпуске нового 21,5-дюймового Full HDмонитора с богатым набором функций. Включая ряд передовых технологий и опций, новый Philips 221B8LJEB обеспечивает яркие цвета и четкие детали, чтобы повысить производительность пользователей в течение всего рабочего дня.И когда требуется большая область просмотра и мало время задержки, новый монитор Philips 243S5LJMB сочетает в себе эффективный 23,6-дюймовый Full HD дисплей и время отклика 1 мс с технологией SmartResponse.

Технические характеристики: Philips 243S5LJMB