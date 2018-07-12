Philips выпускает монитор Philips 278E9 с изогнутой VA панелью

Philips, выпускает новый монитор 278E9, последнее дополнение к линейке потребительских дисплеев E9. Данная линейка известна благодаря стильному дизайну и лучшему качеству изображения, 278E9 имеет изогнутый 27-дюймовый ультратонкий широкоформатный дисплей для обеспечения более реалистичных визуальных эффектов и более широких углов обзора в дополнение с такими функциями, как AMD FreeSync для плавного и более лучшего погружения в рабочую атмосферу.Philips 278E9QJAB будет доступен в июле 2018 года за 199 фунтов стерлингов.