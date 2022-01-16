Philips выпускает накладные наушники Fidelio L3

Philips расширяет ассортимент наушников выпустив TWS наушники Fidelio T1, а также накладные наушники с ANC - Fidelio L3.

Philips Fidelio T1 представлены в черном и белом дизайне и оснащены 10-мм динамическим драйвером. В свою очередь в модели L3 используется 40 мм драйверы. Philips внедрила свою технологию шумоподавления Pro+, которая используется в новинках. Зарядный чехол T1 гарантирует до 35 дополнительных часов автономной работы или 25 часов с включенным ANC. L3 обеспечивает шесть часов автономной работы при 15-минутной зарядке.

Три микрофона встроены в T1, а L3 получили только два микрофона, причем оба поддерживают эхо-шумоподавление во время разговоров. Fidelio T1 поддерживает подключение Bluetooth 5.2, тогда как L3 использует немного более старый стандарт Bluetooth 5.1, но получает поддержку aptX и aptX-HD, хотя здесь нет поддержки LDAC. Другие функции: Google Fast Pair, ИК-датчики, сенсорное управление, автоматическое отключение питания, а также поддержку Apple Siri и Google Assistant.

Розничная цена Fidelio L3 составляет около 350 долларов, стоимость наушников T1 не раскрыта.
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