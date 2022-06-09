Philips выпускает универсальные мониторы 27E1N5600HE и 24E1N5300HE

Компания Philips объявила о выпуске двух универсальных мониторов 27E1N5600HE и 24E1N5300HE.

27E1N5600HE с диагональю 27 дюймов и 24E1N5300HE с диагональю 24 дюйма удовлетворяют потребности большинства пользователей, будь то это работа или развлечения. Мониторы оснащены веб-камерой на 5 МП. Обе модели используют IPS-панель с широкими углами обзора. 27E1N5600HE предлагает разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей), а модель 24E1N5300HE разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей).

Есть встроенные динамики мощностью 5 Вт. Они оснащены разъемами USB Type-C с поддержкой USB Power Delivery, то есть, эти мониторы могут заряжать совместимые устройства. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, высоту монитора.

Philips 27E1N5600HE и 24E1N5300HE будут доступны с середины июня по цене 479,99 долларов и 339,99 долларов соответственно.