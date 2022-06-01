Philips выпустил мониторы Momentum Series 27M1F5500P и 27M1F5800

Игровая линейка премиум-класса Momentum 5000 от Philips Monitors пополнилась двумя новыми игровыми мониторами с диагональю 27 дюймов: Momentum 27M1F5500P и 27M1F5800. Они созданы, чтобы предложить современным геймерам захватывающие впечатления, которые они ищут и дать им реальное конкурентное преимущество перед другими игроками. Линейка Momentum оснащена передовыми функциями, которые гарантированно удивят.Чтобы предложить более полный опыт и удовлетворить потребности всех геймеров, эти модели также являются отличным инструментом для повышения производительности пользователя при многочасовой работе.

Чтобы раскрыть весь потенциал игр нового поколения, серьезным геймерам требуется серьезное оборудование. В Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 есть все. Их панели IPS обеспечивают четкое изображение и насыщенные цвета с очень широкими углами обзора даже в режиме поворота на 90°. Технология Ultra Wide-Color предлагает широкий цветовой спектр для более яркого изображения с яркими и реалистичными цветами. А эксклюзивная функция Philips SmartContrast анализирует контент в режиме реального времени и автоматически регулирует цвета и интенсивность подсветки, повышая контрастность, чтобы геймеры могли наслаждаться наилучшим визуальным опытом.

Philips 27M1F5800 и 27M1F5500P, оснащенные высокой частотой обновления 144 Гц или 240 Гц, временем отклика 1 мс и технологией AMD FreeSync Premium, предназначены для сверхплавной игры без разрывов и рывков с малой задержкой. Оба монитора также включают в себя множество функций, разработанных специально для нужд геймеров, таких как клавиша переключения меню EasySelect для быстрой и простой настройки параметров экранного меню монитора, MultiView для одновременного двойного подключения и просмотра, а также встроенные фронтальные стереодинамики для насыщенного звука.

Philips 27M1F5500P и 27M1F5800 оснащены эффективными функциями повышения комфорта, включая режим LowBlue Mode и технологию Flicker-Free для защиты глаз зрителей от вредного воздействия синего света и SmartErgoBase для обеспечения эргономических регулировок для максимального комфорта.