Philips выпустила новые беспроводные наушники TAT2206 и TAT2236

Обе версии наушников имеют дизайн стержня и оснащены Bluetooth 5.0. Наушники предлагают до 6 часов воспроизведения без подзарядки, которое можно увеличить до 18 часов с помощью зарядного чехла. Компания утверждает, что за 15 минут зарядки через порт USB Type-C они способны воспроизводить целый час прослушивания музыки. Наушники также имеют монофонический режим, который позволяет пользователям использовать один наушник для звонков и имеют сертификат водонепроницаемости IPX4. Наушники Philips TAT2206 и TAT2236 TWS продаются по цене 93 доллара.