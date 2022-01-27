Philips выпустила новые беспроводные наушники TAT2206 и TAT2236

Philips выпустила новые беспроводные наушники TAT2206 и TAT2236. Наушники Philips, очень похожи по функциям, за исключением драйверов и силиконовых наконечников. TAT2206BK поставляется с 6-мм динамическим драйвером и мягкими силиконовыми насадками. Philips TAT2236BK оснащен 12-мм динамическими драйверами и не имеет амортизации.

Обе версии наушников имеют дизайн стержня и оснащены Bluetooth 5.0. Наушники предлагают до 6 часов воспроизведения без подзарядки, которое можно увеличить до 18 часов с помощью зарядного чехла. Компания утверждает, что за 15 минут зарядки через порт USB Type-C они способны воспроизводить целый час прослушивания музыки. Наушники также имеют монофонический режим, который позволяет пользователям использовать один наушник для звонков и имеют сертификат водонепроницаемости IPX4. Наушники Philips TAT2206 и TAT2236 TWS продаются по цене 93 доллара.
Комментарии и отзывы Philips TAT2206
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