Philips выпустит два монитора серии Momentum 558M1RY и 278M1R

Philips готовит к выпуску два монитора серии Momentum. Две новинки 558M1RY и 278M1R появятся в этом месяце.

Philips Momentum 558M1RY имеет 55 дюймовый экран с разрешением 4K, частоту обновления 120 Гц и звуковую панель Bowers & Wilkins. Монитор поддерживает технологию FreeSync. На задней панели расположены встроенные светодиоды Ambiglow, которые создадут освещение на стене вокруг дисплея. Монитор оценен в 1299 евро.

Второй монитор Philips Momentum 278M1R имеет 27 дюймовую панель с временем отклика 1 мс. Разрешение экрана тоже 4K, частота обновления экрана 120 Гц, есть поддержка FreeSync. Стоимость модели составит 449 евро.
Комментарии и отзывы Philips Momentum 558M1RY и 278M1R
Обзоры:
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Предварительный обзор Samsung Q950TS. Без рамокПредварительный обзор Samsung Q950TS. Без рамок
Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27Лучший монитор для PS5. LG 27UL500 27"
Новости:
Встречайте новый игровой монитор Acer Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц

Acer представила новый игровой монитор Predator X25, который предлагает частоту обновления экрана до 360 ...
98-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max отлично продается

Бренд Redmi похвастался тем, что всего за десять с половиной часов смог реализовать 1500 телевизоров Redm...
43-дюймовый монитор LG 43UN700-B вышел в России

Компания LG выпустила в России 42,5-дюймовый монитор 43UN700-B, который подойдет для профессионалов из сф...
Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Лучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro WhiteЛучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro White
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звукомОбзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком
Компания Marshall представила наушники п...
Компания Marshall представила наушники пКомпания Marshall является крупнейшим игроком на рынке звукового оборудования. Благодаря опыту и знаниям,...
Samsung начала разработку 250 мегапиксел...
Samsung начала разработку 250 мегапикселSamsung не собирается останавливается на достигнутом. Выпуск 108 мегапиксельной камера установленного в с...
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806...
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806Сейчас многие пользователи сидят дома в ожидании отпуска, на котором они планируют посетить разные интере...
Смартфон OPPO A72 засветился на сайте ре...
Смартфон OPPO A72 засветился на сайте реВ базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне OPPO A72, который фигурирует...
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил верс...
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил версКомпания Samsung выпустила в Индии новую версию популярного смартфона Galaxy A51, которая оснащается 8 ГБ...
iPhone 12 получит комплектную зарядку на...
iPhone 12 получит комплектную зарядку наНекоторое время назад в сети появилось фото адаптера питания мощностью 20 Вт которым, как утверждается, б...
Официально: Honor X10 Max получит аккуму...
Официально: Honor X10 Max получит аккумуКитайский бренд Honor опубликовал новый постер смартфона Honor X10 Max, который раскрывает ёмкостью его а...
Xiaomi Mi A3 в третий раз обновляют до A...
Xiaomi Mi A3 в третий раз обновляют до AКомпания Xiaomi начала распространение прошивки под номером V11.0.11.0 QFQMIXM для смартфона Xiaomi Mi A3...
Игровая мышь Logitech G102 LIGHTSYNC поя...
Игровая мышь Logitech G102 LIGHTSYNC пояКомпания Logitech выпускает самую экономичную мышь на сегодняшний день - Logitech G102 LIGHTSYNC. Мышь им...
Смартфон Vivo Y30 оценен в 17 тысяч рубл...
Смартфон Vivo Y30 оценен в 17 тысяч рублКомпания Vivo объявила о скором российском релизе смартфона Vivo Y30, который был представлен примерно ме...
Преимущества профессионалов в ритуальной...
Преимущества профессионалов в ритуальнойНевозможно передать горе людей, потерявших родного человека. В этот момент все окружающее теряет значе...
Лучший чехол для Samsung Galaxy A20s...
Лучший чехол для Samsung Galaxy A20sПодавляющее большинство современных смартфонов имеет одну общую проблему — производитель делает свои гадж...
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем храненияОбзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем хранения
Обзор National NH-VC1852. Циклонный пылесосОбзор National NH-VC1852. Циклонный пылесос
Лучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro WhiteЛучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro White
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor