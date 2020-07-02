Philips выпустит два монитора серии Momentum 558M1RY и 278M1R

Philips готовит к выпуску два монитора серии Momentum. Две новинки 558M1RY и 278M1R появятся в этом месяце.

Philips Momentum 558M1RY имеет 55 дюймовый экран с разрешением 4K, частоту обновления 120 Гц и звуковую панель Bowers & Wilkins. Монитор поддерживает технологию FreeSync. На задней панели расположены встроенные светодиоды Ambiglow, которые создадут освещение на стене вокруг дисплея. Монитор оценен в 1299 евро.

Второй монитор Philips Momentum 278M1R имеет 27 дюймовую панель с временем отклика 1 мс. Разрешение экрана тоже 4K, частота обновления экрана 120 Гц, есть поддержка FreeSync. Стоимость модели составит 449 евро.