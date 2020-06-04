Phillips анонсирует новый монитор 242B1V с защитой данных

Phillips анонсирует монитор 242B1V с инновационной технологией конфиденциальности данных пользователя. Включение нового режима осуществляется с помощью кнопки. Она позволяет скрыть отображение на экране уменьшая углы обзора и яркость экрана. Если смотреть со стороны на экран, вы ничего не увидите, а если смотреть прямо на экран изображение будет четким.

Монитор Phillips 242B1V имеет 23,8 дюймовую IPS панель с разрешением Full HD, частота обновления 75 Гц, время отклика 4 мс. Углы обзора составляют 178 градусов, контрастность 1000: 1, а яркость 350 кд/м2. Монитор оснащен функцией LowBlue для защиты глаз. Встроенные технологии Adaptive-Sync, режимы SmartImage и разные настройки в экранном меню.

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворачивать дисплей влево и вправо, есть крепление VESA 100 на 100. На задней панели находятся порт VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, четыре USB 3.2 Type-A, 1 USB Type-B, 3,5 мм аудиоразъем.

Монитор Phillips 242B1V оценен в 35 тысяч рублей.
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