Phone 14 Pro Max засветился на фото и чертеже

В сети появились фотографии макета и чертежа iPhone 14 Pro Max смартфона, производство которого стартовало уже несколько недель назад. Сообщается, что аппарат получит 6,7-дюймовый дисплей, размеры 160,71:78,58 мм, толщину без учета модуля камеры 7,85 мм и с выпирающей камерой аж 12,02 мм. Это в очередной раз подтверждает слухи о том, что компания Apple готовит серьезное обновление камеры в новом поколении iPhone – на место 12 Мп сенсора придет датчик изображения разрешением 48 Мп с возможностью записывать видео в 8K. Также iPhone 14 Pro Max приписывают наличие фирменной флагманской платформы Apple A16 и дисплея с двумя небольшими вырезами вместо длинной «чёлки».