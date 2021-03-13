Pile Up! Box by Box. Лучший кооперативный 3D-платформер для всей семьи

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию кооперативный 3D-платформер от HandyGames. Встречайте, перед вами Pile Up! Box by Box. Данная новинка отлично подойдет для того, чтобы повеселиться всей семьей. Напомним, что выход игры на ПК состоится уже совсем скоро, 18-го марта 2021-го года.

Pile Up! Box by Box

Для начала немножко вводной. Pile Up – это мир, созданный из бумаги и картона. Однако по непонятным обстоятельствам все его краски были утеряны во тьме и Вам предстоит разобраться во всем самостоятельно и вернуть все на свои места.

Игроков ждут увлекательные путешествия и различные головоломки, которые можно проходить не только одному, но и вместе со своими друзьями, либо всей семьей.

Понравилось то, что играть смогут даже самые маленькие члены Вашей семьи, ведь разработчики сделали все, чтобы интерфейс и сам геймплей был максимально прост и понятен. Однако мы все же советуем пройти обучение, чтобы сразу же изучить все возможности игры.

Геймплей

Как мы уже и говорили, геймплей, как нам кажется, идеально подходит для различных приставок, однако на ПК тоже быстро осваиваешься. Вам не придется придумывать всевозможные комбинации кнопок, ведь для управления персонажем необходимо использовать привычные клавиши WASD и UiO для выполнения определенных действий. Трудности могут возникнуть лишь если вы захотите поиграть на пару с одной клавиатуры. Придется лишь немножко потеснить своего соседа на его стульчике. Управление вторым персонажем переключается на стрелки.

Чем дальше Вы будете проходить игру, тем больше придется обдумывать каждый шаг, чтобы собрать монетки и спрятанные предметы. Разгадывать головоломки как перейти на следующий уровень все же будет легче всей семьей. Благодаря локальному мультиплееру вы сможете играть в Pile Up до 4 игроков, выполняя вход и выход в любое время. Играя командой, вы сможете делиться задачами, синхронизировать свои движения и даже нести друг друга, преодолевая трудности вместе.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в Pile Up присутствуют различные мини-игры, которые позволяют сражаться с друзьями и тем самым создавать всевозможные битвы.

Графическая и звуковая составляющая игры

Отличная звуковая составляющая позволяет действительно наслаждаться процессом игры и отвлечься от ежедневной суеты и отдохнуть как следует. Разработчики уделили внимание даже небольшим деталям. Причем музыкальное сопровождение, на разных локациях, все время меняется.

Графическая составляющая очень даже прилично показала себя на ПК. Кажется, на приставках все будет еще насыщеннее. Сразу ощущается, что разработчики приложили немало усилий на то, чтобы создать этот невероятный картонный, и в то же время красочный мир.

Итоги

Подводя итоги, следует отметить, что перед нами отличный кооперативный 3D-платформер, который идеально подойдет для того, чтобы позабавиться вместе со своими друзьями, либо со всей семьей. Прыгайте, скользите вниз, несите груз. Другими словами, в Pile Up необходима координация своих действий и нужно будет переключить на максимальный уровень свою фантазию, чтобы разгадать все секреты игры. Отличная графическая и звуковая составляющая, увлекательный геймплей, возможность играть до 4х игроков, различные квесты, простота управления – все это, как нам кажется, сумеет привлечь внимание игроков. Существенных минусов нам выявить не удалось. Играйте, побеждайте, отдыхайте всей семьей.
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