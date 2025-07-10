Pixel 10 Pro Fold оказался заметно мощнее предшественника

Вся линейка Google Pixel 10 получит новый чип Tensor G5, и согласно последним утечкам бенчмарков, он обеспечит существенный прирост производительности по сравнению с Tensor G4. Одной из ключевых причин этого стала смена производителя — теперь процессор массово выпускается TSMC, а не Samsung. Tensor G5 уже протестировали в модели Pixel 10 Pro Fold, и по результатам вычислительных тестов он оказался на 36% быстрее, чем текущий флагманский чип Google. В одноядерном и многоядерном тестах G5 набрал 2276 и 6175 баллов соответственно, что подтверждает серьёзный прогресс. Сам чип построен по схеме 1 + 5 + 2 — одно сверхмощное ядро, пять производительных и два энергоэффективных ядра. Несмотря на наличие лишь одного «большого» ядра, G5 демонстрирует отличные результаты, в чём заслуга в том числе второго поколения 3-нм техпроцесса TSMC.

Более того, в 2026 году Google, как сообщается, перейдёт на 2-нм техпроцесс для следующего поколения — Tensor G6. Однако не всё так радужно. Несмотря на прогресс, Tensor G5 всё ещё отстаёт от конкурентов вроде Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 / 9400+, а также Apple A18 и A18 Pro. И это отставание, вероятно, увеличится с выходом Snapdragon 8 Elite Gen 2, Dimensity 9500 и Apple A19. Флагман Pixel 10 Pro Fold, в котором протестировали G5, также получит 16 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 16. Несмотря на очевидный рост производительности, Tensor G5 всё же не дотягивает до уровня конкурентов, что немного огорчает.