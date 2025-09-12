Pixel 10 Pro XL оказался сильно слабее конкурентов

Tensor G5 должен был избавить Google от постоянной критики, связанной с тем, что процессоры, выпущенные Samsung, якобы были причиной слабой производительности и перегрева смартфонов Pixel. Но история повторилась — в новом тесте производительности Pixel 10 Pro XL, который позиционируется как конкурент iPhone 17 Pro Max, оказался значительно слабее Samsung Galaxy S25 Ultra, несмотря на такие улучшения вроде UFS 4.0 и 16 ГБ ОЗУ. По данным канала PhoneBuff, у Pixel 10 Pro XL на треть больше оперативной памяти, чем у Galaxy S25 Ultra, что теоретически должно было позволить ему удерживать больше приложений в фоне. Однако на практике с самого начала и до конца теста преимущество оставалось за Samsung. Единственный эпизод, где Pixel оказался быстрее, — это открытие приложения ESPN.

Разрыв показывает, что Snapdragon 8 Elite гораздо мощнее Tensor G5. В итоге Galaxy S25 Ultra завершил первый круг на целых 33 секунды быстрее, чем Pixel 10 Pro XL, а во втором раунде благодаря 16 ГБ оперативной памяти смартфон Google смог удерживать стабильный темп, но отставание уже нельзя было компенсировать. Финальное время прохождение теста у Pixel составило 55 секунд, у Galaxy — 53 секунды. Такая разница ставит перед Google вопрос — стоит ли выпускать Tensor G6 и продолжать оставаться позади конкурентов или лучше перейти на грядущий Snapdragon 8 Elite Gen 5, чтобы реально претендовать на лидерство в премиальном сегменте. Всё же для пользователей это очень важный момент.