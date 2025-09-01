Pixel 10 Pro XL ужасно показал себя в играх

Ситуация удивляет ещё и потому, что Tensor G5 выпускается по третьему поколению 3-нм техпроцесса TSMC, а сам смартфон оснащён испарительной камерой для охлаждения. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать слабую производительность в играх. Важно учитывать и другой момент — драйверы графического процессора пока что далеки от идеала. Как и любой мобильный чип, Tensor G5 требует регулярных обновлений GPU-драйверов, и в тестах Geekbench 6 Vulkan новый процессор уже показывал худшие результаты, чем Tensor G4, так что, возможно, в будущем софт доработают и он будет работать лучше. Google пока не назвала сроки выхода обновлений, поэтому, если вы рассматриваете Pixel 10 ради игр, лучше повременить с покупкой какое-то время.