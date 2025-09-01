Pixel 10 Pro XL ужасно показал себя в играх

Google так и не раскрыла подробностей о процессоре Tensor G5, но ещё до выхода Pixel 10 стало ясно, что чип лишён аппаратного ускорения рейтрейсинга. Это уже намекало на то, что новинка вряд ли подойдёт геймерам. Теперь сомнения подтвердились — свежий геймплей Fortnite демонстрирует серьёзные просадки FPS и жёсткие фризы, превращающие игру в мучение. Канал TechDroider выложил 44-секундный ролик с Pixel 10 Pro XL, и уже за это короткое время можно было заметить множественные подвисания, некоторые из которых длятся по несколько миллисекунд. Для обычного пользователя это может показаться мелочью, но в соревновательной среде такие лаги могут стоить победы. Даже для «казуалов» играть в таком виде попросту неприятно.

Ситуация удивляет ещё и потому, что Tensor G5 выпускается по третьему поколению 3-нм техпроцесса TSMC, а сам смартфон оснащён испарительной камерой для охлаждения. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать слабую производительность в играх. Важно учитывать и другой момент — драйверы графического процессора пока что далеки от идеала. Как и любой мобильный чип, Tensor G5 требует регулярных обновлений GPU-драйверов, и в тестах Geekbench 6 Vulkan новый процессор уже показывал худшие результаты, чем Tensor G4, так что, возможно, в будущем софт доработают и он будет работать лучше. Google пока не назвала сроки выхода обновлений, поэтому, если вы рассматриваете Pixel 10 ради игр, лучше повременить с покупкой какое-то время.
