Pixel 10 Pro получит устаревший модем

Сегодня в сети появилась утечка с изображением прототипа нового флагманского смартфона Pixel 10 Pro, который проходит тестирование Design Verification Test. Устройство выделяется более тонким корпусом, но при этом необычайно массивным блоком камер. Также появилась информация о том, что чип Tensor G5 будет оснащён 8-ядерным процессором, хотя приложение, откуда взята информация, ошибочно указало техпроцесс как 5 нм вместо фактических 3 нм. Кроме того, издание 9to5Google обнаружило важные данные о встроенном 5G-модеме смартфона — в устройстве используется Exynos 5400, что подтверждается упоминанием кода g5400 в приложении DevCheck Pro.

Ранее ходили слухи, что Google планирует перейти на решения от MediaTek для более энергоэффективных модемов. Однако, судя по новой утечке, это не так — компания снова выбирает старую платформу Exynos, что может указывать на желание сэкономить на комплектующих. С другой стороны, Exynos 5400 не боится проблем с перегревом, которые были у предыдущего Exynos 5300, который использовался в старых моделях Pixel. Но нельзя не заметить, что Google, похоже, не стремится напрямую конкурировать с лидерами индустрии в плане аппаратной начинки. Возможно, у компании остались неиспользованные запасы модемов Exynos 5400, или же Samsung предложил такую выгодную сделку, от которой в компании Google просто не смогли отказаться. Но, так или иначе, остаётся надеяться, что в Pixel 11 компания Google покажет что-то более амбициозное.