Pixel 10 Pro получит устаревший модем

Сегодня в сети появилась утечка с изображением прототипа нового флагманского смартфона Pixel 10 Pro, который проходит тестирование Design Verification Test. Устройство выделяется более тонким корпусом, но при этом необычайно массивным блоком камер. Также появилась информация о том, что чип Tensor G5 будет оснащён 8-ядерным процессором, хотя приложение, откуда взята информация, ошибочно указало техпроцесс как 5 нм вместо фактических 3 нм. Кроме того, издание 9to5Google обнаружило важные данные о встроенном 5G-модеме смартфона — в устройстве используется Exynos 5400, что подтверждается упоминанием кода g5400 в приложении DevCheck Pro.

Ранее ходили слухи, что Google планирует перейти на решения от MediaTek для более энергоэффективных модемов. Однако, судя по новой утечке, это не так — компания снова выбирает старую платформу Exynos, что может указывать на желание сэкономить на комплектующих. С другой стороны, Exynos 5400 не боится проблем с перегревом, которые были у предыдущего Exynos 5300, который использовался в старых моделях Pixel. Но нельзя не заметить, что Google, похоже, не стремится напрямую конкурировать с лидерами индустрии в плане аппаратной начинки. Возможно, у компании остались неиспользованные запасы модемов Exynos 5400, или же Samsung предложил такую выгодную сделку, от которой в компании Google просто не смогли отказаться. Но, так или иначе, остаётся надеяться, что в Pixel 11 компания Google покажет что-то более амбициозное.
Смартфон Realme 14 5G готов к выходу …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Realme 14 5G, который в скором врем…
Google Pixel 9A появился в первых обзорах…
За последние месяцы в сеть утекло множество рендеров и изображений смартфона Pixel 9A от компании Google,…
Realme GT7 получит продвинутый дисплей …
Компания Realme опубликовала подробные характеристики дисплея в смартфоне Realme GT7, который будет предс…
Realme P3 5G получит защиту от воды …
Компания Realme объявила, что 19 марта в Индии будет представлен смартфон Realme P3 5G. На той же презент…
Samsung Galaxy S25 Edge получит 200 Мп…
Вчера от достаточно надёжных инсайдеров появилась неофициальная информация о том, что фронтальная камера …
iQOO Z10 получит аккумулятор на 7600 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах iQOO Z10 и Z10 Turbo, офи…
Redmi Turbo 4 Pro получит АКБ на 7500 мАч…
Известный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ож…
POCO F7 Pro оценен в 450 долларов …
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок смартфон POCO F7 Pro, который основан на 4-нанометровой одн…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor