Pixel 11 получит важнейший апгрейд за многие годы

Теперь инсайдеры сообщают, что появление серии смартфонов Pixel 10 ожидается в августе следующего года, а Pixel 11, который выпустят уже в 2026 году, предложит не только программные и аппаратные обновления, но и принципиально новый функционал, которого нет у современных смартфонов. По данным специалистов, Pixel 11 будет оснащён функцией Ultra Low Light Video, которая станет частью улучшенного режима Night Sight. Обновлённый режим Night Sight Video будет обрабатывать данные непосредственно на устройстве, что является значительным достижением для производителя, так как обработка видео требует больших вычислительных мощностей и ранее многие задачи отправлялись сначала на сервер, а только потом были реализованы уже на смартфоне. Для этого Google будет использовать 2-нм техпроцесс TSMC в чипах Tensor G6 для Pixel 11, но, конечно, стоит отметить, что это лишь слух.