Pixel 11 получит важнейший апгрейд за многие годы

Компания Google анонсировала серию смартфонов Pixel 9 в августе текущего года, что стало большой неожиданностью для поклонников производителя, поскольку обычно флагманские устройства компании представляют в октябре, а не летом. Но несмотря на ранний запуск, модели Pixel 9 получили внушительные обновления в дизайне и железе, хотя, что немного огорчает, при этом они работают на прошлогодней версии операционной системы Android 14. Это на самом деле очень разочаровало пользователей, ведь новые устройства компании обычно ожидаются с последней версией операционной системы, что ранее выгодно выделяло Google на фоне конкурентов.

Теперь инсайдеры сообщают, что появление серии смартфонов Pixel 10 ожидается в августе следующего года, а Pixel 11, который выпустят уже в 2026 году, предложит не только программные и аппаратные обновления, но и принципиально новый функционал, которого нет у современных смартфонов. По данным специалистов, Pixel 11 будет оснащён функцией Ultra Low Light Video, которая станет частью улучшенного режима Night Sight. Обновлённый режим Night Sight Video будет обрабатывать данные непосредственно на устройстве, что является значительным достижением для производителя, так как обработка видео требует больших вычислительных мощностей и ранее многие задачи отправлялись сначала на сервер, а только потом были реализованы уже на смартфоне. Для этого Google будет использовать 2-нм техпроцесс TSMC в чипах Tensor G6 для Pixel 11, но, конечно, стоит отметить, что это лишь слух.