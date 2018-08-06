Pixel 3 покажут в октябре

Появилась информация о том, что смартфон Pixel 3 от компании Google планируют показать 4 октября этого года. Информация достаточно интересная, ведь производитель пока что ничего о новом флагмане не говорит, а продажи второй версии оказались крайне грустными. Инсайдеры уже отправили в сети фотографии нового флагмана, который выглядит весьма привлекательно, есть вырез в экране, как у iPhone X, но до официального релиза это лишь слухи. Будем надеяться, что компания покажет что-то более интересное, чем самый обычный смартфон прошлого поколения с новой формой дисплея. В компании Google должны понимать, что привлечь внимание пользователей можно исключительно крутыми фишками и функциями, но никак не уже устаревшими преимуществами. Если и третье поколение Pixel будет провальным, то кто его будет покупать вообще?