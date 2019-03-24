Pixel 4 XL и его функции

На представленных 3D-изображениях видно, что сканер отпечатков пальцев на тыльной панели отсутствует. Вероятнее всего, производитель решил интегрировать его в экранную панель. Камера для селфи расположена так же, как у флагмана Samsung Galaxy S10, в верхней части дисплея. У базовой модели Google Pixel 4 «фронталка» будет иметь один датчик изображения, а лицевая камера более продвинутого варианта Google Pixel 4 XL получит два оптических модуля.Благодаря стараниям дизайнера под псевдонимом SRender в Интернет попали рендерные изображения будущего смартфона серии Pixel 4, причем их качество заслуживает высших похвал. При создании трехмерной модели дизайнер воспользовался имеющимися эскизами девайса Pixel 4 XL.О стоимости новинки пока неизвестно.