Pixel 4a 5G слили в сеть

Мы уже давно привыкли к тому, что практически все современные смартфоны сливают в сеть еще до того, как производитель официально анонсирует устройство. И это вполне нормально, ведь иногда тому же производителю банально удобно иметь возможность слить устройство до официального релиза, чтобы получить отзывы от пользователей. Теперь вот в сети появились изображения смартфона Pixel 4a 5G, который выглядит точно так же, как и версия с 4G LTE. Вероятно, производитель решил сделать ставку на более строгий дизайн и просто предоставить пользователю возможность получить крутой продукт за разумные деньги. Так что если вы ожидали какого-то нового крутого дизайна, то не стоит — производитель решил не делать нового смартфона вообще.

Комментарии и отзывы Pixel 4a 5G
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