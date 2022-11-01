Pixel 7 Pro оказался крайне прочным

Первые смартфоны Pixel 7 Pro добрались до обычных пользователей, и нашлись энтузиасты, которые проверили смартфон на прочность. Впрочем, стоит сразу сказать, что речь идёт об известном авторе на YouTube, который таким образом тестирует буквально все смартфоны и его канал смотреть можно только людям с крепкой психикой. Протестировав Pixel 7 Pro он заявил, что устройство достаточно прочное, чтобы им можно было без страха пользоваться на постоянной основе буквально каждый день. Да, смартфон пережил достаточно суровые испытания при помощи скальпеля, его давили, крутили, бросали и даже поддавали термической обработке — в конечном итоге смартфон, конечно, умер, но результаты тестирования более чем приятные, особенно если вы не очень аккуратный пользователь.

Стоит сказать, что в большинстве ситуаций такой смартфон при падении с высоты человеческого роста будет повреждён настолько, что его придётся нести в сервис. Да, вы можете пользоваться гаджетом и с разбитым дисплеем, так многие и делают, но это не очень удобно, плюс есть вопросы к банальной безопасности — стекло может попасть вам в глаз или порезать руки. Так что такого рода тесты, конечно, показывают прочность устройства в лабораторных условиях, но к реальной ситуации это не имеет никакого отношения — пользователь, который уронит этот смартфон, будет крайне разочарован прочностью современных устройств, это факт. Другое дело, что все гаджеты сейчас такие и Pixel 7 Pro не является исключением из правил.
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