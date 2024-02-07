Pixel Fold 2 получит совершенно новый процессор

Складной смартфон Pixel Fold был первой попыткой компании Google создать устройство с уникальным форм-фактором, но в процессе производитель упустил множество важных деталей, которые сказались на производительности, возможностях нового гаджета и не только. Но теперь инсайдеры уверяют, что производитель учёл все свои ошибки и в Pixel Fold 2 всё, что не нравилось пользователям, будет устранено. Например, компания даже планирует отказаться от Tensor G3 и сразу перейти к новому процессору Tensor G4. Об этом сообщило информационное издание Android Authority, которое отмечает, что предыдущие прототипы складного смартфона Pixel Fold 2, тестируемые на базе процессора Tensor G3, внутри компании носили кодовое имя zuma.

Однако теперь Google обновила процессор и тестирует предстоящий складной флагман с Tensor G4 — данное устройство получило кодовое название zumapro. Это может указывать на то, что предстоящий складной смартфон может выйти с более быстрым процессором, либо же компания хочет представить сразу два складных смартфона — один из них будет иметь Pro в названии. Также источники издания утверждают, что на текущий момент смартфон Pixel Fold 2 находится на стадии инженерной проверки, то есть до официального релиза гаджета осталось не так уж много времени. Возможно, смартфон анонсируют во время предстоящего ключевого мероприятия Google I/O 2024, где компания сообщит фанатам, что Pixel Fold 2 может поставляться не только новым процессором, но и большим объёмом оперативной и встроенной памяти.
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