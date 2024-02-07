Pixel Fold 2 получит совершенно новый процессор

Однако теперь Google обновила процессор и тестирует предстоящий складной флагман с Tensor G4 — данное устройство получило кодовое название zumapro. Это может указывать на то, что предстоящий складной смартфон может выйти с более быстрым процессором, либо же компания хочет представить сразу два складных смартфона — один из них будет иметь Pro в названии. Также источники издания утверждают, что на текущий момент смартфон Pixel Fold 2 находится на стадии инженерной проверки, то есть до официального релиза гаджета осталось не так уж много времени. Возможно, смартфон анонсируют во время предстоящего ключевого мероприятия Google I/O 2024, где компания сообщит фанатам, что Pixel Fold 2 может поставляться не только новым процессором, но и большим объёмом оперативной и встроенной памяти.