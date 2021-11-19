Pixel Stand второго поколения продают за 79 долларов

Компания Google начала принимать предварительные заказы на новую док-станцию Pixel Stand второго поколения ​​для беспроводной зарядки смартфонов по цене 79 долларов. Правда, есть определённые проблемы — устройство не будет доставлено потенциальным покупателям до середины декабря, поэтому вы можете сделать заказ как можно скорее, но ждать доставку придется долго — особенно с учетом того, что в России данная продукция просто не представлена, а значит, вам придется использовать дополнительные сервисы по доставке товаров из США. Новая беспроводная зарядка Pixel Stand более монолитна в плане дизайна, чем предшественник, но при этом устройство более мощное, из-за чего второе поколение выглядит куда более привлекательным приобретением.

Например, гаджет может заряжать Pixel 6 Pro на мощности до 23 Вт (21 Вт для обычного Pixel 6) и имеет встроенный вентилятор, чтобы гаджет не перегревался в процессе активной работы. И хотя Pixel Stand будет заряжать многие Qi-совместимые устройства мощностью до 15 Вт, владельцы телефонов Google получают некоторые дополнительные преимущества. Например, вы можете использовать Pixel 3 и более новые модели в качестве импровизированных интеллектуальных динамиков Google Assistant, отображать личные данные вроде календаря или просто превратить свой телефон в фоторамку, пока он находится на зарядке. Впрочем, если вам просто нужна вертикальная беспроводная зарядка, то её можно смело купить в России от другого производителя.
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