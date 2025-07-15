Pixel Watch 4 получат старый процессор

До недавнего времени о характеристиках Pixel Watch 4 почти ничего не было известно, что лишь подогревало интерес к новинке — особенно к её производительности и обновлениям, которые Google готовит в этом году. Однако издание Android Authority со ссылкой на внутренние источники в компании раскрыло первые подробности, и они могут разочаровать тех, кто ждал заметного прироста мощности. Как и ожидалось, Pixel Watch 4 выйдут в двух размерах — 45 мм и 41 мм. Это уже стало привычным форматом для линейки. Кроме того, обе версии будут доступны как с поддержкой LTE, так и в варианте с Wi-Fi. Но главное не в этом. Самое обсуждаемое — решение Google третий год подряд использовать тот же процессор Snapdragon W5 Gen 1, который стоит в Pixel Watch 2 и 3.

Если информация подтвердится, Pixel Watch 4 вновь обойдутся без значительного прироста производительности. Это может вызвать разочарование у тех, кто ждал реальных изменений, но, похоже, такой шаг обусловлен практическими соображениями. Альтернатив у Google сейчас немного. Новая платформа Qualcomm SW6100, обещающая серьёзные улучшения, ещё не готова. Единственный возможный вариант — переход на чип Exynos от Samsung, но он тоже не выглядит разумным, особенно на фоне того, что Google планирует выпустить собственный чип для носимых устройств уже в следующем году, и менять платформу на один год — лишняя трата ресурсов. К тому же неизвестно, готова ли Samsung вообще предоставлять Exynos W другим производителям.
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