Пятикамерный смартфон Elephone A5 скоро обновится до Android 9.0 Pie

В сети появилось видео, на котором представленный в конце прошлого года смартфон Elephone A5 работает под управлением Android 9.0 Pie. Судя по всему, обновление операционной системы уже не за горами. Напомним, что смартфон оснастили тройной основной камерой на 12, 5 и 3 Мп, которая выполнена в стиле популярного камерофона Huawei P20 Pro, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, 6,18-дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, чипсетом MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти (позднее выйдет версия на 6/128 ГБ памяти), сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 4000 мАч.