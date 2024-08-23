Планшет DC-Roma RISC-V Pad II получил процессор на архитектуре RISC-V

Компания DeepComputing пополнила ассортимент планшетов моделью DC-Roma RISC-V Pad II, которая выделяется своей аппаратной основой. Новинка получила чипсет на архитектуре RISC-V, которая в будущем может заменить Arm. Речь идет о восьмиядерном процессоре SpacemiT K1 с графическим адаптером IMG BXE-2-32 и ИИ-сопроцессором с производительностью 2TOPS.

Планшет также оснастили 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, тыльной камерой на 5 Мп, селфи-камерой разрешением 2 Мп, портом USB Type-C 3.0 с поддержкой DisplayPort, 3,5-мм аудиогнездом, батареей ёмкостью 6000 мАч, предустановленной Ubuntu 24.04, а также конфигурациями с 4/64, 8/64, 16/64 и 16/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. В конце года будет выпущена прошивка на основе Android 15 без сервисов Google и только для версий с 16 ГБ ОЗУ. Цена на планшет составляет 150, 200, 250 и 300 долларов.
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