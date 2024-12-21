Планшет Fontel FT800 от Мегафон оценили в 6500 рублей

Российский оператор «Мегафон» выпустил в российскую продажу фирменные планшеты Fontel FT800 и FT1000, которые доступны для покупки на сайте ритейлера по цене в 6500 и 7700 рублей соответственно. Базовую модель оснастили 8-дюймовым экраном с разрешением 1280:800 точек, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 2-Мп основной и 0,3-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 4000 мАч, адаптерами беспроводной связи Bluetooth, Wi-Fi, модулем GPS и поддержкой сотовой связи LTE. Старшая модель отличается 10,1-дюймовым дисплеем, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, 5-Мп и 2-Мп камерами, а также аккумулятором на 5000 мАч.