Планшет Galaxy Tab S6 Lite засветился на сайте Samsung

На официальном сайте Samsung, а именно в немецком разделе обнаружились две страницы поддержки, которые посвящены не анонсированному планшету Galaxy Tab S6 Lite. На страницах поддержки новинка была под кодовыми обозначениями SM-P610 и SM-P615. Первая версия поддерживает только беспроводную связь Wi-Fi, а вторая — ещё и сотовую связь LTE. По слухам, устройство должны оснастить 10,4-дюймовым LCD-экраном (2000:1200 точек), которым можно управлять с помощью фирменного пера S Pen, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп без светодиодной вспышки, восьмиядерной однокристальной системой Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 7040 мАч, USB Type-C, модулем бесконтактных платежей NFC, поддержкой LTE, операционной системой Android 10, GPS-приёмником, а также 3,5-мм разъёмом.