Планшет HUAWEI MatePad Mini показали на пресс-рендере

Компания HUAWEI опубликовала изображение компактного планшета MatePad Mini, официальный релиз которого запланирован на 4 сентября. Судя по рендеру, аппарат получит экран с тонкими рамками и врезанной селфи-камерой, тонкий корпус и сдвоенную основную камеру в большом круглом блоке. Технические характеристики планшета не раскрываются.

Напомним, что недавно был представлен планшет MatePad Air 2025 с 12-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2800:1840 точек, кадровой частотой 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и сертификацией HDR Vivid, металлическим корпусом толщиной 5,9 мм и массой 555 граммов, приложением Huawei Notes с поддержкой ИИ-функции, распознавание рукописных формул, интеллектуальное решение задач, новым стилусом M-Pencil Pro со смарт-кнопкой Hongmeng Star Ring для быстрого вызова ИИ, шестью динамиками с технологией Huawei Sound, батареей ёмкостью 10100 мАч, адаптерами Wi-Fi 7 и NearLink, 50-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, а также предустановленной ОС HarmonyOS 5.0.