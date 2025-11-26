Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Gen 5

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 занял место на вершине мира мобильных процессоров, но это автоматически делает его дорогим компонентом для флагманских смартфонов. К счастью, компания из Сан-Диего предложила более доступную альтернативу растущей стоимости топовых решений — Snapdragon 8 Gen 5. Этот чип получил ту же конфигурацию центрального процессора, что и его более мощный «старший брат», а также набор функций, которые обычно встречаются в премиальных платформах. Snapdragon 8 Gen 5 работает на частоте 3,80 ГГц для производительных ядер и 3,32 ГГц для энергоэффективных. В реальной работе заметной разницы от сниженных частот ожидать не стоит, но синтетические тесты будут показывать отличия по сравнению с Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Qualcomm утверждает, что центральный процессор стал на 36% мощнее по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3, а обновлённая графика Adreno обеспечивает прирост производительности на 11%. Компания также заявляет о росте отзывчивости веб-браузинга на 76%. Что касается NPU, в Snapdragon 8 Gen 5 он демонстрирует улучшение производительности на 46% по сравнению с предыдущим поколением. Это весьма неплохие результаты, но куда важнее, что новый процессор, вероятнее всего, не будет перегреваться в процессе длительных пиковых нагрузок. Это очень важный момент, так как флагманские смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5 так или иначе троттлят, из-за чего получить максимум производительности в тех же играх банально не получается.
