Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет работать на частоте 5,0 ГГц

Современные мобильные процессоры уже довольно успешно охлаждаются за счет использования испарительных камер, однако ограничения пассивной системы охлаждения становятся всё более очевидными. Процессоры вроде Snapdragon 8 Elite Gen 5 стремятся к более высоким частотам ради роста однопоточной и многопоточной производительности, но расплачиваются за это заметным увеличением температур. Чтобы решить эту проблему, компания Qualcomm, судя по слухам, представит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 6. Благодаря переходу на более свежий 2-нм техпроцесс TSMC N2P эти процессоры смогут работать на более высоких частотах, однако, вероятно, в итоге всё равно упрутся в тот же самый тепловой потолок.

К счастью, один из инсайдеров утверждает, что минимальная тактовая частота Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro составит 5,00 ГГц, и добиться такого показателя, по всей видимости, удастся за счёт специализированных технологий отвода тепла, которые уже применяются в существующих кремниевых решениях. Правда, всё равно не совсем понятно, что это даст конечному потребителю. Ведь если пользователь получает невероятно мощный чип, который затем сбрасывает тактовую частоту, тем самым теряя всю свою мощность, то какой смысл брать именно этот процессор, а не более доступное решение прошлого поколения? Тем более, что в игровых задачах процессор так или иначе начнёт троттлить — ни одна система охлаждения с такой мощностью справиться не в состоянии.
Представлен смартфон Jolla Phone с Sailfish OS…
Финская компания Jolla представила смартфон Jolla Phone, который работает под управлением операционной си…
HONOR 500 показали на первом фото …
Сегодня компания HONOR официально подтвердила скорый релиз смартфонов серии HONOR 500, а сразу после объя…
Samsung Galaxy S26 Ultra не получит новый аккумулятор…
Авторитетный инсайдер Ice Unviverse опроверг слухи о том, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ult…
Samsung интегрирует ИИ в Exynos 2500…
Samsung заключила крупное соглашение, которое позволит её новому процессору Exynos 2500 значительно эффек…
Samsung Galaxy S26 Ultra на получит SoC Snapdragon Elite Gen…
Инсайдер Ахмед Квайдер поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S26, которые…
Samsung уже готовит конкурента iPhone Fold…
Будущий iPhone Fold от Apple, по словам инсайдеров, будет изготовлен в форм-факторе с соотношением сторон…
HONOR WIN получит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5…
Компания HONOR раскрыла новые подробности о смартфоне HONOR WIN, который будет официально представлен в К…
Apple прокачала процессоры A19 и сделала их меньше…
Компания Apple постаралась сделать A19 и A19 Pro куда масштабнее обычных обновлений по сравнению с A18 и …
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor