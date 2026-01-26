Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет работать на частоте 5,0 ГГц

Современные мобильные процессоры уже довольно успешно охлаждаются за счет использования испарительных камер, однако ограничения пассивной системы охлаждения становятся всё более очевидными. Процессоры вроде Snapdragon 8 Elite Gen 5 стремятся к более высоким частотам ради роста однопоточной и многопоточной производительности, но расплачиваются за это заметным увеличением температур. Чтобы решить эту проблему, компания Qualcomm, судя по слухам, представит Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 6. Благодаря переходу на более свежий 2-нм техпроцесс TSMC N2P эти процессоры смогут работать на более высоких частотах, однако, вероятно, в итоге всё равно упрутся в тот же самый тепловой потолок.

К счастью, один из инсайдеров утверждает, что минимальная тактовая частота Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro составит 5,00 ГГц, и добиться такого показателя, по всей видимости, удастся за счёт специализированных технологий отвода тепла, которые уже применяются в существующих кремниевых решениях. Правда, всё равно не совсем понятно, что это даст конечному потребителю. Ведь если пользователь получает невероятно мощный чип, который затем сбрасывает тактовую частоту, тем самым теряя всю свою мощность, то какой смысл брать именно этот процессор, а не более доступное решение прошлого поколения? Тем более, что в игровых задачах процессор так или иначе начнёт троттлить — ни одна система охлаждения с такой мощностью справиться не в состоянии.