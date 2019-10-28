Планшет Honor Tab 6 получит 8-ядерный процессор Kirin 810

Сетевые источники раздобыли сведения о планшете Honor Tab 6, который еще не был представлен официально. Во-первых, аппарат будет представлен одновременно со смартфонами Honor V30 Series в конце ноября этого года. Во-вторых, планшет получит платформу Huawei HiSilicon Kirin 810, которая характеризуется двумя ядрами ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,27 ГГц, шестью ядрами ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,88 ГГц и графикой Mali-G52 MP6 GPU. Также можно предположить, что устройство оснастят дисплеем с разрешением Full HD и различными версиями с поддержкой только Wi-Fi или поддержкой сотовых сетей 4G/LTE.