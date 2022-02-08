Планшет Samsung Galaxy Tab S8 слили в сеть за два дня до презентации

До следующего мероприятия Samsung Unpacked осталось меньше двух дней. В преддверии большого шоу просочившиеся рендеры, изображения и даже пресс-релиз раскрыли практически все, что касается необъявленной линейки Galaxy Tab S8, которая первой включает в себя высококлассную модель «Ultra». Более того, Tab S8 Ultra уже успели сфотографировать за пределами компании Samsung — видимо, гаджет ушел на обзор. Но давайте начнем с этого пресс-релиза. Эван Бласс, известный инсайдер, поделился изображениями того, что выглядит как весь пресс-релиз Samsung о линейке Tab S8, которая состоит из моделей Galaxy Tab S8, S8 Plus и S8 Ultra.

Всего несколько основных моментов из пресс-релиза: планшеты, по-видимому, будут поддерживать Wi-Fi 6E и быструю зарядку мощностью 45 Вт, а S8 Plus и S8 Ultra будут поставляться с «новым и улучшенным» стилусом S Pen, который «использует алгоритм прогнозирования для сверхнизкой задержки». Судя по рендерам, Tab S8 будет самым маленьким из всех с 11-дюймовым экраном и разрешением 2560 x 1600, тогда как Tab S8 Plus станет следующим шагом вперед с 12,4-дюймовым экраном и разрешением 2800 x 1752, а Tab S8 Ultra будет иметь огромный 14,6-дюймовый экран с разрешением 2960 x 1848. Plus и Ultra также будут иметь OLED-экраны, а стандартный Tab S8 будет иметь более простой ЖК-экран. Если утечки уже заинтересовали вас одним из планшетов, похоже, вы скоро сможете получить свой собственный — согласно пресс-релизу, вы сможете оформить предварительный заказ на линейку Tab 8, начиная с 10:00 9 февраля.
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