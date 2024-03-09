Планшет Vivo Pad 3 Pro получит 144-Гц экран

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Vivo Pad 3 Pro, релиз которого ожидается в марте этого года. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9300 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 Immortalis MP12, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой OriginOS, 12,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3096:2064 пикселей и частотой обновления 144 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 11500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки.

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