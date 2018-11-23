Планшет Voyo i8 на 10-ядерной SoC Helio X27 оценен в 150 долларов

Компания Voyo представила бюджетный планшет Voyo i8, который на стадии предзаказа можно купить за 150 долларов. Розничная цена составит 180 долларов. Новинку оснастили 9,7 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2048:1536 пикселей и углами обзора 178 градусов, 10-ядерной однокристальной платформой Helio X27, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, двухдиапазонным модулем Wi-Fi, поддержкой 4G для двух SIM-карт, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором на 6000 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo.