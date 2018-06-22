Планшет Xiaomi Mi Pad 4 показали на рендерах

Сетевые источники поделились несколькими изображениями планшета Xiaomi Mi Pad 4, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят экраном с соотношением сторон 16:10. Также отметим одинарную основную камеру и отсутствие сканера отпечатков пальцев, место которого займет система распознавания лиц пользователей. Вчера сама Xiaomi официально подтвердила, что в качестве аппаратной основы будет использоваться однокристальная система Snapdragon 660. Ориентировочная цена планшета составляет 230 долларов, а официальная презентация запланирована на 25 июня.