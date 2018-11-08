Planet Computer анонсирует коммуникатор Cosmo

Компания Planet Computers анонсировала современный складной гаджет с физической клавиатурой.

Cosmo Communicator оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio P70 с тактовой частотой 2,0 ГГц в тандеме с GPU Mali G72 MP3. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенного накопителя — 128 ГБ. Кроме того, аппарат оборудован модулем NFC, разъёмом для карт памяти microSD и стереодинамиками. В раскрытом виде новинка напоминает классические коммуникаторы, но при этом обладает сенсорным дисплеем с диагональю 5,99" и разрешением Full HD+, физической QWERTY-клавиатурой с подсветкой и селфи-камерой на 5 мегапикселей.

На внешней стороне корпуса находится камера на 24 мегапикселя, датчик отпечатков пальцев, кнопка вызова голосового ассистента, двухдюймовый AMOLED-экран, для уведомлений и быстрого доступа к приложениям. В список интерфейсных разъёмов входят два порта USB Type-C, HDMI и аудиоразъём диаметром 3,5 мм. Ёмкость встроенного аккумулятора равна 4220 мАч. Устройство работает под управлением Android 9.0 Pie. Габариты Cosmo Communicator — 171,4 х 79,3 х 16 мм, вес — 320 граммов. Cosmo Communicator выходит в мае 2019 года.