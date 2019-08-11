Пластиковый Samsung Galaxy A50 и его функции

После удаления задней крышки Зак Нильсон обнаружил весьма необычное для современных смартфонов решение — съемную боковую рамку. К ней же крепятся защитные пластины, под которыми находится основная электроника. Большинство компонентов внутри Galaxy A50 модульные — их легко заменить в случае необходимости. Кроме аккумулятора: он приклеен обильным слоем клея, из-за чего при удалении есть вероятность повредить батарею, что может привести к возгоранию.Задняя панель Galaxy A50 выполнена из пластика, но, как и стеклянные аналоги, она надежно приклеена к корпусу. Поэтому блогеру пришлось разогревать её феном. Во время нагрева можно заметить, как искажается голографическое изображение. Сама же крышка оказалась мягкой и гибкой, поэтому её легко снять и при этом не сломать. О стоимости новинки пока неизвестно.