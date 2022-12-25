Плеер Meizu M3 Pro получит поддержку Native DSD

китайская компания Meizu пополнила ассортимент музыкальных плееров моделью M3 Pro, которая появится в продаже только весной следующего года. Устройство уровня Hi-Fi может похвастаться аудиочипом H1, поддержкой режима Native DSD (1 бит 11,2 МГц), 128 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти, небольшим дисплеем и аппаратным переключателем. Цена плеера пока не раскрывается. Напомним, что основанная в 2003 году компания прославилась как производитель МР3/МР4 плееров. Её самыми известными устройствами стали модели Meizu M3 MusicCard и M6 MiniPlayer.