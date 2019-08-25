Плюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 10 Pro

2019-08-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ZTE Axon 10 Pro; [268]
Этим летом компания ZTE выпустила в России смартфон AXON 10 Pro. Это настоящий флагман с топовым железом, тройной камерой, современным дизайном и довольно адекватной ценой. О преимуществах и недостатках этой новинки читайте в нашем обзоре.

Дизайн

Передняя панель смартфона получила довольно привычный дизайн с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, узкими боковыми и нижней рамками, а также изогнутыми краями. Матовая рамка выполнена из анодированного алюминия. Стеклянная задняя панель выглядит чуточку поинтереснее за счет основной камеры. Она здесь тройная, но разбита на два блока. Один состоит из двух камер, а другой из камеры и вспышки. Аппарат получился очень тонким (7,9 мм) и довольно легким (178 граммов), несмотря на ёмкую батарею, но об этом позже.

Дисплей

Здесь используется 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 398 ppi), соотношением сторон 19.5:9, максимальной яркостью 400 кд/м2, минимальной яркостью 2.72 кд/м2, широкими углами обзора и поддержкой HDR10. Благодаря использованию выреза для фронтальной камеры и узким рамкам, экран здесь занимает 87,9% площади передней панели. Это довольно высокий показатель даже для флагмана. Для сравнения, у iPhone XS он равен 82,9%, а у Huawei P30 Pro – 88,6%.

Железо и производительность

За производительность здесь отвечает топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, выполненный по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Это восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2.84 ГГц и графикой Adreno 640, которая используется в большинстве флагманов первой половины этого года – Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 Pro и др. Мощь этого процессора вкупе с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти сейчас избыточна – её с лихвой хватит для любых задач на ближайшие несколько лет.
  • AnTuTu – 375170 баллов
  • Geekbench – 11100 баллов

Камера

Здесь используется классический набор для современной тройной камеры флагманского уровня: главный модуль с 48 Мп датчиком, оптикой с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией, 8 Мп модуль телефото с 3-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией и автофокусом, а также 20-Мп сверхширокоугольный модуль с фокусным расстоянием 11mm.

В лобовом сравнении камера ZTE Axon 10 Pro проигрывает топовым камерофонам, вроде Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 и OnePlus 7 Pro в плане динамического диапазона, немного в детализации и в ночной съемке. Но получаемые снимки в любом случае получаются очень качественными и не стоит забывать про универсальность диапазона фокусных расстояний, который дают три модуля.

Аккумулятор и автономность

Мы уже заметили ранее, что смартфону достался довольно ёмкий аккумулятор на 4000 мАч. При умеренном использовании его хватает на полтора дня, а в тестах автономности аппарат находится примерно на одном уровне с Oppo Reno 10x Zoom и Xiaomi Mi 9. Отдельно отметим поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4.0+ мощностью 18 Вт, которая может восполнить заряд до 100% за 90 минут, и беспроводную зарядку.

Одной строкой

Отметим наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев, стереодинамики с технологией объемного звука DTS: X, слот для карт памяти microSD до 1 ТБ, порт USB Type-C, модуль NFC, а также отсутствие 3,5-мм разъем для наушников.

Цена и конкуренты

В России смартфон оценен в 39 990 рублей. Ровно столько же стоил ASUS Zenfone 6 с отличной откидной камерой и аккумулятором на 5000 мАч, но сейчас он уже не продается в России. Те же деньги у нас просят за младший камерофон Huawei P30 с более компактным экраном, а народный флагман Xiaomi Mi 9 стоит намного дешевле при аналогичных характеристиках. Пожалуй, самым главным конкурентом флагмана ZTE является OnePlus 7 Pro, который хоть и стоит чуть дороже, но предлагает более продвинутый дисплей, топовую тройную камеру и практически безрамочный экран за счет выдвижной фронтальной камеры.

Вывод

ZTE AXON 10 Pro имеет все атрибуты флагмана – топовый процессор Snapdragon 855, отличную тройную камеру, хорошую автономность и привлекательный дизайн. Однако хватит ли этого для конкуренции с другими китайскими фаворитами, вроде Xiaomi Mi 9 и OnePlus 7 Pro? Что ж, это покажут продажи.

Комментарии и отзывы ZTE Axon 10 Pro
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Плюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 10 ProПлюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 10 Pro
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