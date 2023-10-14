По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256

Как правило, производители смартфонов стремятся создать устройства с минималистичным дизайном, чтобы они понравились максимально широкой аудитории. Однако, компания Infinix решила отойти от стандартных правил и представила модель GT 10 Pro с оригинальным игровым дизайном, который сразу бросается в глаза. В этом обзоре мы рассмотрим все особенности и технические характеристики этого смартфона, а также расскажем, кому стоит его рассмотреть к покупке.

Комплектация

Infinix GT 10 Pro поставляется в симпатичной черной матовой коробке. Внутри нее вы найдете сам смартфон, силиконовый прозрачный чехол, зарядное устройство мощностью 45 Вт, защитное стекло, скрепку для извлечения лотка SIM-карт, руководство пользователя и гарантийный талон. На экран смартфона с завода уже наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Infinix GT 10 Pro относится к тем смартфонам, которые внешне либо до безумия нравится, либо не нравится вовсе. Все из-за задней крышки. Она имеет необычный прозрачный дизайн, скрывающая под собой эффектный и по-настоящему разнотипный градиенты узор в стиле Cyberpunk, который хочется подолгу рассматривать.

Корпус выполнен целиком из глянцевого пластика. Выглядит нарядно, но разводы от пальцев нашем собираются быстро. Грани смартфона GT 10 Pro имеют плоскую форму, а не округленную, что соответствует последним тенденциям в дизайне смартфонов. Несмотря на это, смартфон удобно лежит в руке и не вызывает дискомфорта.

Еще на задней крышке нашлось место для светового индикатора, который красиво загорается при разных сценариях: во время входящих звонков, уведомлений, подключении зарядки и запуске игр. Более точечно настроить его работу можно в разделе «Эффект подсветки».

Смартфон доступен в двух расцветках: черный и серебряный.

Лоток для двух SIM-карт расположен на левой стороне, и в нее также можно установить карту памяти MicroSD до 2 ТБ. Нижняя часть смартфона содержит аудиоразъем, микрофон, USB Type-C и стереодинамик.

Экран

Экран Infinix GT 10 Pro имеет размер 6,67 дюйма с разрешением 2460 х 1080 пикселей. Он оснащен матрицей AMOLED, что обеспечивает насыщенные цвета и хорошую видимость даже на ярком солнце. Углы обзор отличные. Частота обновления экрана тоже не подвела, ведь она равна 120 Гц. Благодаря этому интерфейс отображается крайне плавно, а в динамических играх можно получить быстрый отклик.

Так как экран AMOLED, то под ним удалось разместить сканер отпечатков пальцев. Он быстро и точно срабатывает. Еще из приятного стоит отметить его красивую анимацию срабатывания. Если та, что установлена по умолчанию вам не по душе, в настройках можно выбрать любой другой вариант из 3 доступных.

Раздел настроек экрана довольно обширен. Здесь можно поменять температуру экрана, активировать режим защиты зрения, выставить адаптивную регулировку яркости, включить темную тему, которая помогает экономить заряд батареи благодаря AMOLED-матрице.

Железо

Смартфон Infinix GT 10 Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 8050 с 8 ГБ оперативной памяти, расширяемой до 16 ГБ за счет использования части внутренней памяти объемом 256 ГБ.

Производительность этого устройства позволяет комфортно играть в большинство игр на высоких настройках. Например, в PUBG Mobile, Standoff 2 и WoT Blitz. Единственное, для Genshin Impact приходится устанавливать средние настройки графики для достижения приемлемого уровня fps.

Смартфон работает на Android 13 с фирменной оболочкой XOS, которая не перегружена и обеспечивает плавную работу. Так как данный смартфон игровой, то на него еще установлена соответствующая игровая тема со стилизованными иконками, нарядной заставкой и симпатичной анимацией во время блокировки и разблокировки устройства. Среди полезных функций оболочки стоит отметить большую и информативную шторку, возможность клонирования приложений и родительский контроль. Также присутствуют Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и поддержка NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

Камера Infinix GT 10 Pro включает три модуля: основной с разрешением 108 Мпикс f/1.8, датчик измерения глубины 2 Мпикс и макромодуль 0,08 Мпикс. Основной модуль играет ключевую роль, и с помощью него можно получать яркие снимки с высокой детализацией и корректной цветопередачей. До двукратного зума фотографии все еще выглядят четкими и не начинают сильно шуметь. Положительно на итоговое качество снимков сказывается встроенный искусственный интеллект, который помогает определить объект съемки и настроить все параметры автоматически.

В условиях недостаточной освещенности качество фотографий также остается на приемлемом уровне.

Фронтальная камера имеет разрешение на 16 Мпикс. Как во многих смартфонах от Infinix здесь есть полноценная вспышка для селфи.

Батарея

Видео можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду или в Full HD при 60 кадрах в секунду с активной цифровой стабилизацией.Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает приличный запас автономности, которого хватает на весь день при средней нагрузке, а именно при частом просмотре видео, залипании в соцсетях, использовании мессенджеров и периодическом запуске игр.Зарядка от комплектного зарядного устройства на 45 Вт занимает около 1 часа. Поддержки беспроводной зарядки нет.

Итоги

Итак, Infinix GT 10 Pro — это отличный игровой смартфон, который подойдет тем, кто не боится выделяться. К его плюсам можно отнести яркий AMOLED-экран, наличие 120 Гц, высокий уровень производительности, красивый интерфейс, поддержка быстрой зарядки и ёмкий аккумулятор. Качество получаемых фотографий на камеры смартфона нас тоже не огорчили. К минусам мы отнесли отсутствие ультраширокоугольного модуля.