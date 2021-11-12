По слухам, Apple AirPods Pro 2 выйдет в третьем квартале 2022 года

Согласно недавнему отчету, новые наушники AirPods Pro будут выпущены в третьем квартале 2022 года. Ожидается, что Apple внесет ряд изменений в дизайн новых наушников AirPods Pro, они будут иметь более компактный дизайн, чем текущие модели. Пока неясно, какие обновления оборудования они получат, а также с какими новыми функциями они будут поставляться.

Apple недавно выпустила свои новые наушники AirPods 2, и теперь компания предлагает в общей сложности четыре различных модели. AirPods 2, AirPods 3 , AirPods Max и, конечно же, AirPods Pro. Это означает, что мы увидим новые AirPods Pro 2 где-то в период с июля по сентябрь следующего года.