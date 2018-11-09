Почему OnePlus 6T не имеет беспроводной зарядки

Хотя смартфон OnePlus 6, как и его предшественники, был достаточно тепло принят, всегда найдется пользователь, который жалуется на отсутствие, того или другого. Потому на борту OnePlus 6T нет беспроводной зарядки?

Причину этого выбора объясняет Пит Лау, основатель и главный исполнительный директор компании. Причина в том, что эта функция все еще слишком медленна для их стандартов. Как утверждает Пит Лау, « технология беспроводной зарядки не очень сложна, мы можем ее реализовать, но мы этого не хотим, потому что она слишком медленная. Практически у Qualcomm может быть решение, которое обеспечило бы скорость, которую мы хотим, без добавления тепла и других неудобств, с которыми мы сталкиваемся ».