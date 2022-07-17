Почти 100% покупателей довольны смартфоном Xiaomi 12S Ultra

Китайские источники продолжают делиться впечатлениями о флагманском камерофоне Xiaomi 12S Ultra, который появился в продаже на прошлой неделе. Утверждается, что 98% отзывов покупателей новинки на торговой площадке JD.com оказались положительными. Более того, базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, оцененная в 890 долларов, полностью раскуплена. Более дорогие варианты на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ пока доступны для покупки.

Напомним, что Xiaomi 12S Ultra оснащается 6,73-дюймовым дисплеем E5 Super AMOLED с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, тройной основной камерой Leica с главным модулем на основе 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 и оптической системы стабилизации, 48-Мп сверхширокоугольным и 48-Мп перископным модулями, аудиосистемой Harman Kardon, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 4860 мАч, поддержкой беспроводной зарядки на 50 Вт, а также предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой MIUI 13.