Poco C3 оказался улучшенной версией Redmi 9C

Бренд Poco пополнил ассортимент смартфонов моделью Poco C3, которая оказалась не полной копией Redmi 9C, как предполагалось ранее. Впрочем, отличия совсем небольшие: 2 Мп дополнительный модуль тыльной камеры вместо 5 Мп, больше памяти и другие расцветки. Аппарат также оснащается 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, платформой MediaTek Helio G35, 3 или 4 ГБ ОЗУ, 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 10 Вт и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Цена смартфона в Индии составит 102 и 123 доллара соответственно.