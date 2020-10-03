Poco C3 унаследует характеристики Redmi 9C

В сети появился тизер еще не представленного официально смартфона Poco C3, который подтверждает недавние слухи – перед нами переименованный Redmi 9С. Отметим одинаковую заднюю панель и основную камеру с 13 Мп главным модулем. Остальные характеристики можно подсмотреть у Redmi 9C, который оснащается 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, платформой MediaTek Helio G35, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 10 Вт и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Габариты устройства равны 164,9:77,07:9 мм. Официальная презентация Poco C3 состоится уже 6 октября.