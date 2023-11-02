Poco C65 будет стоить 110 долларов

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Poco объявил, что бюджетный смартфон Poco C65 будет официально представлен уже 5 ноября. Производитель даже назвал цену для первых покупателей: 110 и 130 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Также было подтверждено наличие однокристальной системы MediaTek Helio G85 и тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп.

По предварительным данным, смартфон также получит 6,59-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 18-Вт проводной зарядки через разъем USB Type C и пластиковую заднюю панель с тремя расцветками.