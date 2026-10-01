Poco C95 Pro получил 6,9-дюймовый экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Poco C95 Pro, главной особенностью которой стал огромный 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 точек, частотой обновления 120 Гц, яркостью 825 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

Новинку также оснастили 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G91-Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой HyperOS 3 на базе ОС Android 16, аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, стереодинамиками, 3,5-мм аудиогнездом, модулем NFC, а также защитой от брызг и пыли по стандарту IP64. Цена смартфона на дебютном сингапурском рынке составила эквивалент 130 долларов.