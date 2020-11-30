Poco F2 Pro получил стабильную MIUI 12 на Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 на базе Android 11 для владельцев международной модели Poco F2 Pro. Прошивка под номером 12.2.1.0RJKMIXM весит 3 ГБ. Среди нововведений отметим чаты в виде «пузырьков», одноразовые разрешения на доступ к камере, беспроводное подключение Android Auto, а также сентябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что Poco F2 Pro характеризуется топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.