Poco F3 появился в продаже по сниженной цене

Компания Poco объявила о начале продаж смартфона Poco F3, который представляет собой международный вариант Redmi K40. Первые покупатели могут приобрести новинку со скидкой в 50 евро – за 300 евро и 350 евро. Смартфон доступен в версиях с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также 8/256 ГБ памяти.

Напомним, что Poco F3 характеризуется мощной платформой Snapdragon 870, 6,67-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц и датчиком для регулировки цветовой температуры, батареей ёмкостью 4520 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, крошечной фронтальной камерой разрешением 20 Мп и диаметром 2,76 мм, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, модулем Wi-Fi 6, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, поддержкой Dolby Atmos, поддержкой NFC и защитой от брызг (степень IP53).